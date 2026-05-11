Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Spettacoli ed eventi corali in piazza per una due giorni di eventi lunedì 11 e martedì 12 maggio a Bari e Taranto per la 29esima edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione SAT con la direzione artistica di Teresa Ludovico.

Doppia replica per Ninì e la balena a Taranto

A Taranto, tra i nuovi palcoscenici di questa edizione del festival, arriva lo spettacolo Ninì e la balena, della Compagnia Crest. L’11 e il 12 maggio alle ore 10.30 è il Teatro Tatà a ospitare lo spettacolo diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggiero. Una storia vera ambientata nel Golfo di Taranto nel 1887, quando un ragazzino avvistò la prima balena franca mai vista nel Mediterraneo. Consigliato per un pubblico a partire da 6 anni.

Il biglietto ha un costo di 7 euro, disponibile previa prenotazione al numero 3280010900.

Il Corteo del Maggio all’infanzia

Martedì 12 maggio torna un atteso appuntamento del festival: il Corteo del Maggio. A partire dalle 11 da piazza Massari si muoverà l’allegro e colorato serpentone di bambini, studenti e adulti, che porteranno in sfilata le creazioni artistiche incentrate sul tema di questa edizione, Altri Pinocchi, realizzate nel corso dei laboratori programmati nelle scuole negli scorsi mesi.

Il Corteo vede la partecipazione degli alunni degli istituti ‘Mazzini-Modugno, ‘Margherita’ e ‘Principessa Iolanda’ e Snupy di Bari, del ‘Sacro cuore’ di Bitritto e della ‘De Gasperi – Pende’ di Noicattaro. Un’allegra festa aperta a tutti che unisce grandi e piccini, accompagnata dalle musiche e dall’animazione di Bembè arti musicali e performative, diretta dal maestro Tommaso Scarimbolo. Si ringrazia Garante dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia.

Tutte le informazioni e il programma completo degli appuntamenti al sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival vede oltre 60 eventi per tutte le età che per tutto il mese di maggio e oltre coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. È organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia (Procedura negoziale per il sostegno delle attività in materia di Spettacolo dal vivo realizzate dai Soggetti ministeriali FNSV e Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027), dei Comuni di Bari, Martina Franca, Monopoli e Ruvo di Puglia, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei minori, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Puglia Culture, Teatro della Città di rilevante interesse culturale Teatri di Bari e La luna nel letto – Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, e di Casa dello spettatore di Roma, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label)