Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.090
Provincia di Bat: 163
Provincia di Brindisi: 261
Provincia di Foggia: 326
Provincia di Lecce: 536
Provincia di Taranto: 469
Residenti fuori regione: 27
Provincia in definizione: 8
91.438
Persone attualmente positive
498
Persone ricoverate in area non critica
26
Persone in terapia intensiva
1.002.469
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 362.526
Provincia di Bat: 97.693
Provincia di Brindisi: 103.337
Provincia di Foggia: 161.210
Provincia di Lecce: 218.323
Provincia di Taranto: 147.469
Residenti fuori regione: 8.226
Provincia in definizione: 3.500