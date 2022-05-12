rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Un milione di guariti. Puglia: 1102284 positivi a test corona virus, incremento di 2880 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Maggio 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 maggio 2022

2.880

Nuovi casi

17.976

Test giornalieri

9

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.090
Provincia di Bat: 163
Provincia di Brindisi: 261
Provincia di Foggia: 326
Provincia di Lecce: 536
Provincia di Taranto: 469
Residenti fuori regione: 27
Provincia in definizione: 8
91.438

Persone attualmente positive

498

Persone ricoverate in area non critica

26

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.102.284

Casi totali

10.776.511

Test eseguiti

1.002.469

Persone guarite

8.377

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 362.526
Provincia di Bat: 97.693
Provincia di Brindisi: 103.337
Provincia di Foggia: 161.210
Provincia di Lecce: 218.323
Provincia di Taranto: 147.469
Residenti fuori regione: 8.226
Provincia in definizione: 3.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione