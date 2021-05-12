Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 12 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10932 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 615 casi positivi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test.

196.496 sono i pazienti guariti.

41.549 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.233, così suddivisi:

92.964 nella Provincia di Bari;

24.291 nella Provincia di Bat;

18.504 nella Provincia di Brindisi;

43.834 nella Provincia di Foggia;

25.170 nella Provincia di Lecce;

38.307 nella Provincia di Taranto;

783 attribuiti a residenti fuori regione;

380 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 12.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/AG5Ig