Di Michele Vigilante:

Lo scorso 29 aprile 2020, con sentenza definitiva il Commissario degli Usi Civici della Puglia, Maria Grazia Caserta, ha stabilito la condanna del Comune di Foggia per l’alienazione dei fondi relativi al “Bosco Incoronata” di Carra e quello denominato “Mezzana della Madonna”. Il Comune, nel 2015, aveva provveduto ad alienare i due fondi sopracitati. La questione, come chiarisce in una nota stampa l’ex assessore Pino Lonigro risale al 2015 quando l’operazione di alienazione venne effettuata nella convinzione che su quei suoli non gravassero usi civici. A fronte di ciò ci fu il ricorso presentato alle autorità competenti da parte dei soci della cooperativa “Terra Fiore” al fine di tornare ad utilizzare i terreni. “Il Comune di Foggia – aggiunge l’ex Consigliere Regionale – ha perso la causa con conseguenze molto pesanti sul piano della debitoria”. Sempre Lonigro aggiunge: “oltre a decidere l’annullamento di tutti gli atti inerenti all’alienazione dei fondi, il Commissario agli Usi Civici della Puglia ha condannato il Comune di Foggia a provvedere alle spese legali”. Da palazzo di città al momento non trapela nulla sulla vicenda e si attende la notifica della sentenza per la valutazione di un eventuale ricorso in appello.