Terzultima giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il Brindisi, impegnato in trasferta con l’Unione calcio Bisceglie, potrebbe ottenere la matematica promozione in serie D.
Serie A: trasferta a Bologna per il Lecce che deve cercare di abbandonare il terzultimo posto in classifica.
In serie C, fra le altre partite, in programma Atalanta U23-Monopoli, Casertana-Audace Cerignola, Foggia-Siracusa, Latina-Casarano e Team Altamura-Giugliano.
Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Acerrana, Martina-Real Normanna, Pompei-Heraclea (ore 15); Barletta-Città di Fasano, Ferrandina-Gravina in Puglia, Sarnese Nardò (ore 15,30); Manfredonia-Nola, Virtus Francavilla Fontana, Fidelis Andria.