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7 Giugno 2026
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Oggi il Brindisi potrebbe essere promosso. Bologna-Lecce, la serie C girone C, la serie D girone H Calcio

12 Aprile 2026
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Terzultima giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il Brindisi, impegnato in trasferta con l’Unione calcio Bisceglie, potrebbe ottenere la matematica promozione in serie D.

Serie A: trasferta a Bologna per il Lecce che deve cercare di abbandonare il terzultimo posto in classifica.

In serie C, fra le altre partite, in programma Atalanta U23-Monopoli, Casertana-Audace Cerignola, Foggia-Siracusa, Latina-Casarano e Team Altamura-Giugliano.

Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Acerrana, Martina-Real Normanna, Pompei-Heraclea (ore 15); Barletta-Città di Fasano, Ferrandina-Gravina in Puglia, Sarnese Nardò (ore 15,30); Manfredonia-Nola, Virtus Francavilla Fontana, Fidelis Andria.

 

 

 

 

 

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