Di seguito il comunicato:



Mercoledì 12 aprile, e fino a sabato 15, a Martina Franca nel Cinema Teatro Verdi, si svolgeranno i laboratori nell’ambito dell’ABC School Film Festival (in corso fino a maggio), al quale parteciperanno gli studenti del Liceo Classico Statale “Tito Livio”.

Oggi e domani, dalle 9 alle 13, l’appuntamento per gli studenti è con Valeria Pisani, graphic designer di 19 km, e Domemico Centrone, esperto di educazione all’immagine dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi – Get. Durante i laboratori gli studenti sceglieranno e rielaboreranno alcuni manifesti di film d’epoca che andranno a comporre successivamente una mostra nel Teatro Verdi a Martina Franca, e a Bari, a Santa Teresa dei Maschi, al fine di valorizzare il patrimonio poco conosciuto dei manifesti cinematografici che sono stati raccolti e conservati nel corso degli anni dagli esercenti cinematografici della nostra regione. I manifesti fanno parte dell’archivio personale del Teatro Verdi.

Venerdì e sabato, dalle 9 alle 12, i ragazzi assisteranno alla proiezione dei film restaurati dalla Cineteca di Bologna “Lo chiamavano Trinità” e “I guerrieri della notte” (sottotitolato in lingua originale), con la guida di Domenico Centrone.

Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., sostenuto dai Ministeri della Cultura e della Istruzione nell’ambito del Piano Cinema per la Scuola, da Apulia Film Commission e gode della collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Puglia, il progetto europeo CINED e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini. Responsabile del progetto è Claudio Valente.