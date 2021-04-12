Un cittadino pugliese di 68 anni ha chiamato il numero verde della Regione Puglia per prenotare la vaccinazione. A 21 minuti e 46 secondi la linea telefonica non ne ha potuto più e ha dato il segnale di caduta.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
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Solo io che chiedo di fare la seconda dose perché impossibilitata a tornare in Lombardia non trovo alcun riscontro. Anzi le asl proprio non rispondono.poi dicono che bisogna vaccinarsi.r.@@