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Puglia, vaccini: prenotazione, numero verde VIDEO La telefonata senza esito di un cittadino

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Un cittadino pugliese di 68 anni ha chiamato il numero verde della Regione Puglia per prenotare la vaccinazione. A 21 minuti e 46 secondi la linea telefonica non ne ha potuto più e ha dato il segnale di caduta.


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1 Comment

  1. Solo io che chiedo di fare la seconda dose perché impossibilitata a tornare in Lombardia non trovo alcun riscontro. Anzi le asl proprio non rispondono.poi dicono che bisogna vaccinarsi.r.@@

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