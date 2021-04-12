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Corona virus: Italia, 524417 attualmente positivi a test (-8588 in un giorno) con 114612 decessi (358) e 3140565 guariti (18010). Totale di 3779594 casi (9789) Dati della protezione civile: effettuati 190635 tamponi. Mascherine non a norma negli ospedali, blocchi anche in Puglia

12 Aprile 2021
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Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

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Dodici tipi di mascherine ffp2 e ffp3 ritenute non a norma sono stati bloccato in Puglia, come avvenuto nel resto d’Italia. Erano usate anche negli ospedali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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