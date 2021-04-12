Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.
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Dodici tipi di mascherine ffp2 e ffp3 ritenute non a norma sono stati bloccato in Puglia, come avvenuto nel resto d’Italia. Erano usate anche negli ospedali.
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