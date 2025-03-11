Di seguito il comunicato:

Colturazione, movimento culturale nato intorno al manifesto nazionale ideato dal pugliese Angelo Lucarella, presenterà la petizione per la revisione costituzionale in materia di tutela della Salute ed offerta sanitaria il 14 marzo prossimo, ore 18:30, in Puglia, a San Giovanni Rotondo, presso il Chiostro Comunale.

L’evento segue una serie di presentazioni sul territorio nazionale (di cui l’ultima alla Camera dei Deputati): la proposta di riforma di Colturazione è in esame presso la Commissione Affari costituzionali del ramo parlamentare con sede a Montecitorio e si prefigge di portare all’attenzione istituzionale l’introduzione della salute come fondamento della struttura repubblicana, il cambio di paradigma sul famoso Titolo V (andando a ribilanciare competenza statale e regionale nella logica della tutela della salute), lo stop al parametro dei LEP (livelli essenziali di prestazione) introducendo i livelli crescenti ed omogenei su tutto il territorio nazionale, la deroga al fondo perequativo tra regioni in materia sanitaria. Questi sono solo alcuni dei punti della proposta legislativa nata, formalmente, come petizione.

All’evento interverranno Daniele Cascavilla, Antonio Squarcella e Antonio Lattanzio (rispettivamente coordinatore città di Martina Franca, coordinatore provinciale Taranto e coordinatore regione Puglia ed anche Vicepresidente di Colturazione) nonché Francesco Schittulli (noto oncologo-senologo e co-primo firmatario della proposta di riforma di Colturazione).

Nel parterre saluti ci saranno il Sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, nonché i rappresentanti del mondo sindacale sanitario, associazioni di categoria, delle famiglie, del mondo produttivo ed altre autorità.

A chiudere il programma di interventi sarà Angelo Lucarella, Presidente di Colturazione, già vice presidente della Commissione giustizia del Ministero dello Sviluppo economico nonché promotore e primo firmatario della proposta di revisione costituzionale in materia sanitaria promossa da Colturazione.

Modererà il dibattito Giancarlo Fiume, giornalista e caporedattore del Rai TGR Puglia.