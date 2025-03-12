Di seguito il comunicato:

È aperta la vendita online di abbonamenti e biglietti per tutti gli appuntamenti in programma nel 51° Festival della Valle d’Itria, su festivaldellavalleditria.it e su vivaticket.it

In cartellone, opere, concerti e incontri, dal 18 luglio al 3 agosto a Martina Franca (TA) intorno al tema 2025 “Guerre e pace”, per la direzione artistica della compositrice Silvia Colasanti. Organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, a far da scenario al Festival saranno il Palazzo Ducale, la Basilica di San Martino, il Chiostro di San Domenico, altri luoghi storici e di grande bellezza della città barocca, e le masserie del territorio pugliese, ricche di cultura e tradizioni secolari.

Tre le opere in programma – Tancredi di Gioachino Rossini con i due finali, la prima italiana di Owen Wingrave (1970) di Benjamin Britten, la rara esecuzione, a 100 anni dalla composizione, di L’enfant et les sortilèges di Maurice Ravel –, cui si affiancano concerti (quello sinfonico quest’anno propone la Sinfonia n. 14 di Šostakóvič con Fabio Luisi, direttore musicale del Festival), incontri e dialoghi con autori, per animare ogni giorno con oltre venti appuntamenti l’edizione 2025.

L’abbonamento ai tre titoli d’opera ha un costo da euro 30 a euro 120. I singoli biglietti per le opere Tancredi e Owen Wingrave vanno da 15 a 70 euro, per L’enfant et les sortilèges da 15 a 30, per il Concerto Sinfonico da 15 a 40 euro. Concerti e incontri nell’ambito delle rassegne “Trame in musica”, “In-Chiostro” e “Concerti del Sorbetto”, da 5 a 25 euro. Particolari agevolazioni sono riservate come sempre agli under 15, under 30 e agli over 65.

Il Festival della Valle d’Itria è realizzato grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Martina Franca.

Il programma completo è sul sito www.festivaldellavalleditria.it

Biglietteria on line https://festivaldellavalleditria.vivaticket.it/

Info: tel. +39 080 4805100, info@festivaldellavalleditria.it