Di seguito un comunicato diffuso da Gofundme:

“Nel crollo della palazzina avvenuto a Bari mercoledì 5 marzo, io, mio marito e i miei due bambini, Emanuele di due anni e Gabriele di sette, abbiamo perso per sempre la nostra unica casa”.

L’iniziativa solidale lanciata su GoFundMe da Dzina Bakunovich ha raccolto duemila euro in due giorni.

“Abbiamo acquistato la casa appena nel 2022 con tanti sacrifici e con un mutuo di 30 anni che dovremo continuare a pagare oltre a tutti i costi degli avvocati che dovremo sostenere. Nel crollo si è fortemente danneggiata anche la nostra auto che era parcheggiata sul marciapiede di fronte”, racconta.

“Siamo vivi e questa è la cosa che conta di più perché per poco non abbiamo rischiato di rimanere sepolti sotto le macerie. Ora non abbiamo più nulla – prosegue – tutta la nostra vita è sotto le macerie, inclusi i ricordi dei nostri figli che ormai abbiamo irrimediabilmente perso”.

“Ora – continua – dobbiamo rifare tutto da zero e abbiamo bisogno di un aiuto economico per ricomprare tutto, trovare un alloggio in affitto e cercare di riprendere in mano, per quanto possibile, la nostra vita e, non da meno, l’integrità psicologica che sta venendo meno, sia a noi che ai nostri figli che sono rimasti traumatizzati perché hanno visto crollare il palazzo proprio in quel maledetto momento”, conclude Dzina.

La raccolta fondi ha ricevuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/crollo-palazzina-a-bari

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che continua a seguire la vicenda del crollo della palazzina a Bari – Carrassi la scorsa settimana, comunica che “il dipartimento della Protezione civile regionale, diretto da Nicola Lopane. in collaborazione con la sezione Istruzione e Università diretta da Marella Lamacchia, ha acquisito la disponibilità degli alloggi di Adisu – Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, per la sistemazione degli sfollati.

Oggi il Comune di Bari ha fatto alloggiare 18 persone, che occupano 12 stanze, di cui 6 uso singola, in una struttura Adisu. La disponibilità è fino al prossimo 31 luglio. La Protezione civile inoltre ha reso noto che i residenti di via De Robertis potrebbero rientrare al più presto una volta sgomberata e messa in sicurezza l’area, mentre per i residenti di via Pinto 16 la situazione sarebbe più critica”.