rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Frana sui binari, interrotto il traffico ferroviario sulla Caserta-Foggia Fra Benevento ed Ariano Irpino. Disagi da e per la Puglia

12 Marzo 2024
Screenshot 20240312 181525

La foto si riferisce alla stazione ferroviaria di Benevento.

I viaggiatori del treno Roma-Lecce fatti scendere a causa di una frana che ha danneggiato i binari. Interrotta la linea Caserta-Foggia, disagi dunque per i viaggiatori da e per la Puglia. I succitati passeggeri del Roma-Lecce vengono trasportati in pullman ad Ariano Irpino per poi proseguire da lì in treno, ad esempio. Pesanti rivisitazioni ad orari e tragitti in queste ore.

Aggiornamenti al link di seguito:

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione