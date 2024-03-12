La foto si riferisce alla stazione ferroviaria di Benevento.

I viaggiatori del treno Roma-Lecce fatti scendere a causa di una frana che ha danneggiato i binari. Interrotta la linea Caserta-Foggia, disagi dunque per i viaggiatori da e per la Puglia. I succitati passeggeri del Roma-Lecce vengono trasportati in pullman ad Ariano Irpino per poi proseguire da lì in treno, ad esempio. Pesanti rivisitazioni ad orari e tragitti in queste ore.

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