Di seguito il comunicato:



Mario Contino, un ricercatore nato ad Agropoli (SA) e cresciuto tra le suggestive terre del Cilento, ha fatto della sua passione per il paranormale un punto focale della sua carriera. La sua infanzia trascorsa tra le bellezze naturali del Parco Nazionale del Cilento, ricco di storia e cultura folcloristica, potrebbe aver contribuito a plasmare la sua sensibilità verso l’insolito e l’inexplicabile, fino a trasformarlo in uno dei ricercatori più riconosciuti sia in Italia che all’estero, nonché uno scrittore con decine di pubblicazioni all’attivo.

Il suo percorso lo ha portato in Puglia, a Lecce, dove ha avuto l’opportunità di immergersi ancora di più nelle tradizioni e nei racconti del Sud Italia, arricchendo il suo bagaglio di conoscenze legate al sovrannaturale. Il Barocco leccese, rinomato in tutto il mondo, è stato oggetto di interesse e studio da parte di Contino, che ha approfondito i suoi simboli esoterici e massonici.

Attualmente, Contino risiede a Monopoli, in Puglia, città natale di sua moglie, dove continua il suo lavoro di ricerca e indagine sui fenomeni paranormali. Monopoli, con il suo connubio tra territorio collinare e mare, offre uno scenario suggestivo e ispiratore per le sue ricerche, richiamando alla mente le bellezze della costiera amalfitana.

Contino, oltre a essere riconosciuto come un’autorità nel campo del paranormale in Italia, gode del prestigio di essere considerato uno dei massimi esperti europei in questa disciplina. La sua formazione autodidatta e la sua ardente passione per i misteri e le leggende lo hanno spinto a esplorare ogni angolo dell’ignoto, riuscendo a comporre un intricato puzzle che sfida sia la logica che la comprensione umana.

Questa sua fervida passione ha aperto le porte a importanti collaborazioni con rinomate testate giornalistiche e riviste nazionali, tra cui la prestigiosa rivista “Sirio” e il celebre magazine “Mistero”. Contino è stato spesso ospite non solo di trasmissioni radiofoniche e televisive su emittenti locali, ma anche su network nazionali come Rai e Mediaset, condividendo le sue conoscenze e le sue esperienze con un vasto pubblico.

Nonostante le sfide del confronto con il mondo scientifico e gli scettici del paranormale, Contino affronta ogni argomento con serietà e razionalità, invitando il pubblico a esplorare le profondità della realtà e a interrogarsi sulle frontiere della conoscenza umana.

Il contributo di Contino al panorama letterario è significativo: le sue opere, frutto di anni di ricerca e studio, offrono un approccio approfondito e documentato ai misteri che affascinano l’umanità da secoli. Grazie alla sua esperienza e alla sua reputazione nel campo, i suoi libri hanno ricevuto ampio riconoscimento e sono diventati punti di riferimento per chiunque sia interessato ad esplorare il mondo del paranormale con serietà e rigore scientifico.

In conclusione, Mario Contino non solo sottolinea l’importanza e la ricchezza del territorio italiano nel campo della ricerca sul paranormale, ma agisce anche da fonte d’ispirazione per una nuova generazione di ricercatori, incoraggiandoli ad esplorare sentieri meno battuti della conoscenza. Egli solleva il velo dell’invisibile e invita tutti a interrogarsi sulle frontiere della comprensione umana. Al contempo, sottolinea l’importanza di evitare inganni e truffe legati al mondo del mistero e dell’occulto, situazioni che non solo danneggiano la reputazione dei ricercatori seri e onesti, ma dovrebbero essere denunciate per preservare l’integrità della ricerca e dell’indagine razionale.