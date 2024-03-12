Di seguito il comunicato:

Doppia prestigiosa tappa a Parigi per AYSO Young Soloists, il complesso

strumentale di AYSO Orchestra diretta da Teresa Satalino e già consacrata

per ben due volte migliore formazione sinfonica giovanile al Concorso

internazionale Summa cum Laude di Vienna (nel 2022 e 2023). Grazie al

contributo della Rappresentanza Permanente d’Italia, l’ensemble pugliese

sarà in concerto alla sede dell’UNESCO il 14 marzo in occasione

dell’inaugurazione del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione. Il giorno

seguente si esibirà all’Istituto italiano di Cultura. Un’altra importante

trasferta per l’AYSO Young Soloists, che ha già orgogliosamente

rappresentato l’Italia nell’auditorium del Conservatorio di Praga, uno dei

più antichi d’Europa, e a Palazzo Metternich a Vienna.

I musicisti di AYSO hanno età compresa tra i 17 e i 25 anni, provengono da

tutta Italia e frequentano la scuola di formazione OrchestrAcademy, due anni

fa premiata dal Ministero della Cultura con l’inserimento di AYSO Young

Soloists tra i complessi strumentali finanziati dal Fondo unico per lo

spettacolo (Fus) per il triennio 2022-2024.

I due concerti di Parigi consolidano il cammino internazionale intrapreso

dall’orchestra con la direzione artistica di Teresa Satalino e la segreteria

artistica di Emanuele Urso, un percorso costellato di premi, esibizioni in

teatri prestigiosi (Golden Hall del Musikverein, Konzerthaus a Vienna,

Smetana Hall a Praga, Haydn Saal di Palazzo Esterhazy) e collaborazioni con

Ambasciate e Istituti italiani di Cultura.

Sarà la stessa Satalino a dirigere AYSO Young Soloists nella sede parigina

dell’UNESCO, quartier generale dell’Organizzazione per l’istruzione, la

scienza e la cultura dell’ONU e luogo simbolico di cooperazione

internazionale e dialogo interculturale. Il 15 marzo, poi, l’ensemble e il

suo direttore si esibiranno all’Hôtel de Galliffet, sede dell’Istituto

Italiano di Cultura di Parigi, istituzione che svolge un ruolo cruciale

nella promozione della cultura italiana.

AYSO continua, dunque, a portare il proprio contributo con un impegno di

eccellenza nella diffusione della musica classica. E questo ponte verso

Parigi è reso possibile grazie al prezioso contributo di enti pubblici e

partner privati, come l’imprenditore Renè de Picciotto. Oltre al Ministero

della Cultura, il progetto AYSO Young Soloists è sostenuto dalla Regione

Puglia, in particolare dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e

valorizzazione del Patrimonio, diretto da Aldo Patruno, da partner privati

come Pirelli, EY Foundation, OVS e CLE, e può contare sulla consulenza

all’internazionalizzazione dell’archeologa Daniela Ventrelli nell’ambito di

una linea progettuale sulla valorizzazione del patrimonio materiale e

immateriale pugliese fra arte, musica e archeologia.