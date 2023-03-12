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Lecce-Torino, Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano, la serie C girone C e la serie D girone H Calcio e basket maschile serie A: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

12 Marzo 2023
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L’incontro dell’ora di pranzo, nel campionato di calcio di serie A, si gioca oggi al “Via del Mare”. Lecce-Torino alle 12,30. I salentini, contro una delle squadre più in forma, cercano punti per l’allontanamento definitivo dalla zona percolosa della classifica.

Nel campionato di pallacanestro maschile di serie A un confronto di prima importanza: a Brindisi è ospite il quintetto dell’EA7 Emporio Armani Milano. Per l’Happy Casa un’occasione prestigiosa, oltretutto di salire ulteriormente in classifica. Inizio al palaPentassuglia alle 16,30.

Tornando al calcio: serie C girone C- Fra le partite in programma oggi Avellino-Foggia, Monopoli-Fidelis Andria, Taranto-Az Picerno (ore 17,30); Audace Cerignola-Virtus Francavilla Fontana (ore 20,30).

Serie D girone H: fra le gare odierne Bitonto-Cavese, Casarano-Città di Fasano, Lavello-Team Altamura (ore 14,30); Afragolese-Barletta, Gravina in Puglia-Molfetta (ore 15); Martina-Nardò (ore 16).

 

 

 

 

 

 

 

 

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