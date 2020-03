Di Anna Lodeserto:

” Tutta la filiera delle imprese culturali sta risentendo in maniera drammatica della crisi conseguente alla diffusione del contagio”. Queste le parole del direttore di Federculture Umberto Coppi. Numerose sono state le missive destinate al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini.

Fil rouge delle lettere è la richiesta di un intervento urgente che riguardi il settore della cultura e del turismo, colpiti anch’ essi violentemente dagli effetti dell’ emergenza sanitaria.

Solleciti sono giunti da Alleanza delle Cooperative Comunicazione Turismo e Cultura, Associazione Imprese Culturali e Creativa Confindustria e da Federculture.

La Regione Puglia, facendo fede all’impegno di non lasciare nessuno solo nel corso di questa crisi, ha approvato in Giunta la delibera contenente le misure urgenti a sostegno degli operatori dei settori della cultura, dello spettacolo , del cinema e del turismo.

La proposta in Giunta è stata avanzata dall’assessore Loredana Capone.

Sono previsti rinvii di 12 mesi per tutti gli adempimenti prescritti previsti e connessi agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito delle azioni come aiuto alle PMI per la valorizzazione di attrattori culturali, Apulia Film Fund per il sostegno alle produzioni cinematografiche annualità 2017 e 2018/2020, programmi straordinari in materia di Cultura e Spettacolo annualità 2018/2020.

Inoltre, proroga di 12 mesi per lo svolgimento delle attività finanziate nell’ambito del Bandone triennale Cultura e Spettacolo 2017/2019 per i beneficiari che abbiano in corso attività al 30 gennaio 2020.

Proroga di 6 mesi per la realizzazione delle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso Ospitalità 2020.

Prorogato al 1 gennaio 2021 il termine di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione del Codice Identificativo di Struttura, di cui alla L.R 57/ 2018.

La Regione Puglia, nella persona del Presidente Michele Emiliano, richiede contributi straordinari per i settori delle spettacolo dal vivo, attività culturali , cinema ed audiovisivo a favore dei soggetti che effettuano erogazioni relative a progetti riguardanti lo spettacolo dal vivo e l’organizzazione di eventi culturali.

Per quanto riguarda l’ aspetto fiscale, il Presidente Emiliano, propone l’eliminazione di addizionali regionali, la sospensione temporanea degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per lavoratori dello spettacolo e lavoratori autonomi ( previa specifica richiesta della Regione agli enti preposti, ossia INPS ed INAIL).

Per il settore del turismo viene richiesto un contributo straordinario a compensazione delle perdite derivanti dai rimborsi delle compagnie aeree per i voli annullati dai clienti e la gestione delle penali per le strutture ricettive.

” La Regione Puglia – ha affermato il Presidente Emiliano – si dichiara pronta a fare la sua parte per alleviare il peso di questa vera e propria crisi che sta mettendo in ginocchio uno dei comparti produttivi più importanti per la nostra economia”.