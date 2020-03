Di Nino Sangerardi:

La Sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia,in collaborazione con Arpa(agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente),ha determinato,per l’anno 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza riutilizzo energetico dei rifiuti solidi.

Balzello a carico dei Comuni della provincia di Bari,al fine di favorire la minore produzione di immondizia e il recupero dalla medesima di materia prima e di energia,promuovere misure di “green economy” e contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. E quindi incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio.

L’addizionale del 20% viene applicata ai Municipi che non sono stati in grado di conseguire gli obiettivi minimi fissati dall’articolo n.205 del Decreto Legge n.152/2006.

I Comuni di Aquaviva delle Fonti e Casamassima non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione mentre gli incarti spediti dai Comuni di Gravina,Turi e Mola di Bari “… risultano essere non conformi a quanto previsto dalla Legge regionale n.8/2018 ai fini della validazione”.

Pertanto l’ecotassa 2020 oscilla da euro/tonnellata 25,82 a euro/tonnellata 12,91,l’addizionale del 20% euro/tonnellata 5,164.

Qui l’elenco dei Comuni con relative imposte da pagare.

ECOTASSA BARI E PROVINCIA 2020