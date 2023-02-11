rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Happy Casa Brindisi-Tezenis Verona, il Bari ospita il Cosenza, la serie C girone C e la serie D girone H Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

12 Febbraio 2023
Screenshot 20220828 213417

Alle 19 l’inizio della partita al palaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi ospita la Tezenis Verona per il campionato di pallacanestro maschile di serie A.

Calcio, serie B: alle 16,15 il posticipo Bari-Cosenza.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Juve Stabia-Taranto, Monopoli-Turris, Latina-Virtus Francavilla Fontana (ore 14,30); Audace Cerignola-Avellino e Fidelis Andria-Pescara (ore 17,30).

Serie D girone H: fra le gare odierne Bitonto-Città di Fasano, Casarano-Team Altamura, Cavese-Nardò, Gladiator-Molfetta, Lavello-Brindisi (ore 14,30); Gravina in Puglia-Matera (ore 15); Martina-Barletta (ore 15,30).

 

 

 

 

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione