Alle 19 l’inizio della partita al palaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi ospita la Tezenis Verona per il campionato di pallacanestro maschile di serie A.
Calcio, serie B: alle 16,15 il posticipo Bari-Cosenza.
Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Juve Stabia-Taranto, Monopoli-Turris, Latina-Virtus Francavilla Fontana (ore 14,30); Audace Cerignola-Avellino e Fidelis Andria-Pescara (ore 17,30).
Serie D girone H: fra le gare odierne Bitonto-Città di Fasano, Casarano-Team Altamura, Cavese-Nardò, Gladiator-Molfetta, Lavello-Brindisi (ore 14,30); Gravina in Puglia-Matera (ore 15); Martina-Barletta (ore 15,30).