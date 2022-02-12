Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.349
Provincia di Bat: 368
Provincia di Brindisi: 421
Provincia di Foggia: 794
Provincia di Lecce: 1.243
Provincia di Taranto: 669
Residenti fuori regione: 25
Provincia in definizione: 13
98.963
Persone attualmente positive
752
Persone ricoverate in area non critica
65
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 227.447
Provincia di Bat: 68.059
Provincia di Brindisi: 63.217
Provincia di Foggia: 105.470
Provincia di Lecce: 111.669
Provincia di Taranto: 92.339
Residenti fuori regione: 4.703
Provincia in definizione: 2.222