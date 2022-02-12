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4 Maggio 2026
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Puglia: 675138 positivi a test corona virus, incremento di 4882 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 febbraio 2022

4.882

Nuovi casi

32.414

Test giornalieri

9

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.349
Provincia di Bat: 368
Provincia di Brindisi: 421
Provincia di Foggia: 794
Provincia di Lecce: 1.243
Provincia di Taranto: 669
Residenti fuori regione: 25
Provincia in definizione: 13
98.963

Persone attualmente positive

752

Persone ricoverate in area non critica

65

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

675.338

Casi totali

8.267.712

Test eseguiti

568.958

Persone guarite

7.417

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 227.447
Provincia di Bat: 68.059
Provincia di Brindisi: 63.217
Provincia di Foggia: 105.470
Provincia di Lecce: 111.669
Provincia di Taranto: 92.339
Residenti fuori regione: 4.703
Provincia in definizione: 2.222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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