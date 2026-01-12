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Puglia, cielo affollato tra neve e meteorite. Stamani allerta vento (gelido) fino a burrasca e mareggiate Temperature: nella notte a Celle di San Vito sfiorati i -5 gradi, Valle d'Itria a quota zero

12 Gennaio 2026
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Nel tardo pomeriggio di ieri avvertito un boato nel barese. Un meteorite, hanno affermato varie fonti d’informazione. Stando a Puglia reporter, con tanto di immagine, meteorite caduto in zona di Casamassima.

Il cielo pugliese in queste ore è piuttosto affollato, considerato che nelle zone collinari si è presentata anche la neve. È il caso del territorio della Valle d’Itria. Non una vera e propria nevicata ma a tarda sera, in particolare in agro tra Martina Franca e Cisternino, la neve ha lasciato le sue tracce. Del resto (temperature delle ore 4) Alberobello e Locorotondo 0 gradi e Martina Franca 0,5. A proposito di freddo alla stessa ora della rilevazione: nel foggiano Celle di San Vito, monti dauni, faceva registrare nella zona di Orto di Zolfo -4,6 gradi (rilevazioni tratte da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia). Occhio al ghiaccio.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali specie sui settori centro-meridionali.
Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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