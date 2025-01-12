Di Nino Sangerardi:

Pochi giorni fa la Corte dei Conti, sezione controllo sugli Enti, ha inviato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la relazione in merito alla gestione finanziaria, anno 2022, della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Quest’ultimo è tra le più antiche istituzioni di alta formazione insegnamento conservazione ricerca e sperimentazione nel campo cinematografico. Fondazione di diritto privato, assoggettata al controllo del Ministero della Cultura, dal quale riceve un contributo annuale che, nel 2022, è stato di euro 14.500.000,00 .

L’insieme delle attività della Fondazione fa capo a due settori : Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale. La prima è finalizzata allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva, la seconda provvede alla raccolta delle opere della cinematografia italiana, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro anche con tecnologie più avanzate.

Il presidente e il consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreti ministeriali (Ministro della Cultura, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Ministro dell’Università e della Ricerca, Ministro dell’Economia e delle Finanze) in data 2 ottobre 2023. I sei membri del Comitato scientifico il 29 gennaio 2024.

Recentemente il presidente della Fondazione si è dimesso e non è stato sostituito.

Le relative modifiche statutarie, approvate dal nuovo consiglio di amministrazione acquisito il parere obbligatorio del Comitato scientifico, non sono state definitivamente ratificate dal Ministero vigilante.

Ai membri del consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico è riconosciuto solo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute(euro 645,57 lordi pro capite per seduta).

Identico trattamento è stabilito per i componenti del Collegio revisori dei conti mentre al Presidente del Collegio medesimo spetta un gettone maggiorato( euro 903,79 lodi a seduta).

“A tal proposito—scrivono i Giudici contabili—va richiamato quanto già evidenziato nei precedenti referti, in ordine alla rilevanza dell’importo, erogato agli Organi a titolo di gettone di presenza. In occasione dei recenti rinnovi degli Organi codesta Fondazione, tenuto conto del fondamentale apporto pubblico al bilancio, vorrà considerare i criteri dettati dal Dpcm n.143/2022 Regolamento in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo degli Enti pubblici”.

Sede principale della Fondazione è Roma, presente sul territorio nazionale con sei sedi regionali: Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Piemonte con due sedi e Puglia.

Al 31 dicembre 2022 la Fondazione conta 142 dipendenti con un costo complessivo passato da euro 7.539.526 nel 2021 a euro 7.014.351 nel 2022.

Le attività dello stato patrimoniale, pari a 86.408.228, sono costituite, principalmente, da immobilizzazioni, crediti e disponibilità liquide. Le passività, di euro 10.626.773, riguardano i debiti per euro 4.801.268, risconti passivi per euro 3.92.367, fondo rischi e oneri per euro 560.000 e accantonamenti al TFR per euro 1.323.138.

Il patrimonio netto nella misura di euro 75.781.455 con un incremento di euro 1.575.005 rispetto all’esercizio finanziario precedente.

La società Centro sperimentale di cinematografia production srl, totalmente partecipata dalla Fondazione, considerati i risultati di bilancio al 31 dicembre 2019 è stata posta in liquidazione il 3 febbraio 2021.

La fase di liquidazione è terminata a fine anno 2022 con l’approvazione del bilancio di liquidazione e la successiva cancellazione avvenuta il 31 gennaio 2023.

Il bilancio finale presenta un patrimonio netto di liquidazione negativo di euro 486.767. Le attività sono risultate incapienti a reintegrare per intero i finanziamenti erogati dal socio unico per coprire le perdite degli anni pregressi.