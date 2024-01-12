rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Da febbraio navetta tra Cerignola e gli aeroporti di Bari e Foggia Intesa Comune-Regione Puglia

12 Gennaio 2024
Screenshot 20240112 043941

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Cerignola:

Cerignola sarà connessa direttamente e comodamente agli aeroporti di Foggia e Bari grazie alla navetta che fa quotidianamente la spola tra i due scali.
È il risultato ottenuto mettendo a frutto la sinergia istituzionale tra il Comune di Cerignola e la Regione Puglia che ha inserito, a costo zero, la fermata “via Gen. Dalla Chiesa – capolinea Scuola Agraria”
per due corse mattutine sulla tratta Foggia-Bari ed altrettante pomeridiane-notturne sulla tratta Bari-Foggia.
“Abbiamo realizzato l’obiettivo strategico di semplificare la connessione di Cerignola e dei Comuni dei Cinque Reali Siti al resto d’Italia e del mondo”, è il commento dell’assessora comunale alla Sicurezza e Viabilità Teresa Cicolella (nella foto con il sindaco Francesco Bonito, ndr.).
“Chi viaggia per piacere o per affari potrà raggiungere più comodamente e con maggiore sicurezza lo scalo internazionale di Bari e quello nazionale di Foggia, evitando i costi del viaggio in auto e del
parcheggio. Altrettanto più semplicemente, le imprese potranno accogliere i propri clienti e le famiglie i parenti e gli amici che vengono da lontano. Tutto anche a vantaggio dello sviluppo dell’intermodalità
e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana ed extraurbana.
Questa importante implementazione del Piano di Trasporto Locale è stata realizzata grazie all’ascolto delle nostre istanze da parte dell’assessora ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia, con la quale ho personalmente interloquito avvalendomi del prezioso supporto dei
consiglieri comunali Luciano Giannotti e Francesco Sorbo, e grazie alla consueta attenzione del vice presidente Raffaele Piemontese verso le istanze, fondate e motivate, provenienti da Cerignola e
dalla Capitanata”.
La prima corsa Cerignola-Bari partirà alle 04.45 dell’1 febbraio e arriverà al Karol Wojtyla alle 5.45. Lo stesso giorno sarà possibile rientrare da Bari con la corsa in partenza alle 15.30 che arriverà a
Cerignola alle 16.30 e proseguirà verso il Gino Lisa di Foggia, dove arriverà alle 17.05.
“Raggiungere Bari in un’ora e Foggia in 35 minuti viaggiando comodamente e senza alcuno stress legato alla guida e alla ricerca del parcheggio è un vantaggio non indifferente – conclude Teresa Cicolella – che, mi auguro, sarà apprezzato dalle cerignolane e dai cerignolani.”


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

noinotizie

“Il papa ha a cuore la situazione di Casa sollievo della sofferenza” Parolin ai lavoratori alle prese con la difficile vertenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione