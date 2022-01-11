Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:



Cosa bolle nella pentola di Formare Puglia Aps per questo 2022 appena iniziato? Grosse novità stanno per arricchire ulteriormente l’offerta formativa dell’Ente con l’attivazione due nuove strutture, una in via Calabria e l’altra in via Diego Peluso. La prima ha a che fare con la cucina, con la preparazione dei pasti, con i profumi e i sapori di quella che a tutti gli effetti va considerata un’arte ma anche una ragione di gioia e di piacere e, non in ultimo, caratterizza e qualifica l’immagine della Puglia rappresentando un motore importante della sua economia. Il Laboratorio sta per nascere, all’interno del grande quadrilatero situato tra via Calabria e via Vaccarella, in quello che è diventato il molo della formazione a Taranto, e non solo metaforicamente, una Scuola di Cucina, un luogo cioè attrezzato e che sarà dotato delle attrezzature che permetteranno lo svolgimento di corsi, lezioni, stage, dimostrazioni, show cooking, meeting, un luogo insomma aperto a tutte le iniziative legate al mondo del Cibo. Nella logica di una sempre più articolata offerta formativa, si inserisce l’imminente apertura di una nuova sede, a Taranto, in Via Diego Peluso, dotata di 4 aule, di cui una delle dimensioni di circa 80mq e di tutte le tecnologie necessarie per svolgere attività altamente qualificate e all’avanguardia. Per Formare Puglia queste rappresentano ulteriori sfide, in linea con il percorso intrapreso 11 anni fa. Un percorso che, nell’anno che ci lasciamo alle spalle, ha visto l’Ente presente e partecipe su più fronti, oltre che nelle sedi di Taranto, in quelle di Fasano e Monopoli. Per esempio, quello del Progetto di Garanzia Giovani con la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo “Formare Puglia”, una squadra formata da 23 enti di formazione di tutta la Puglia, con Formare Puglia capofila, pronti per gestire con passione, creatività e impegno il prossimo programma di Garanzia Giovani, la grande sfida che punta su formazione e lavoro. Ecco la squadra: Formare Puglia Aps (Capofila), A.F.G. – Associazione Di Formazione Globale, Antform, Asform (Associazione Formazione E Ricerca), Associazione Culturale Alfa – Agenzia Di Formazione, Associazione Formazione, Associazione Lavoriamo Insieme, Centro Di Formazione e Alta Specializzazione, Centro Formazione Atena, Circuito Informatico Srl, Ente Demetra Scs, Fmts Lavoro Srl, Formamentis Srl, Infinity Foundation, Irseo Associazione, Kantea Srl, Metropolis Consorzio Di Cooperative Sociali A.R.L., Motus Animi, Phoenix Societa’ Cooperativa Sociale Per Azioni, Safety Corporation Srl, Sdl Formazione Srl, Sicur.a.l.a. Srl, So.Ne.Vi. Sas.Al Partenariato hanno inoltre garantito il loro sostegno e loro collaborazione oltre 110 fra Università, Associazioni di categoria e Sindacali, Gal, Distretti Produttivi, Comuni, Aziende, Associazioni culturali e sociali, Comunità. Tutto questo nella convinzione che la crescita di un territorio passa attraverso la trasmissione del sapere, la divulgazione dell’arte e della cultura, il sostegno alle iniziative che mirano a dare forza a un settore espressione di un’economia sana, aperta, che rende la società più felice, stimola la creatività, valorizza la bellezza. Motivazioni che hanno spinto l’Ente a seguire questo solco e a concorrere allo sviluppo di un “filone” ritenuto strategico attraverso attività di sponsor, promozione e partenariato che lo vedono protagonista sull’intero territorio pugliese. In questo percorso si colloca il sostegno al Taranto Jazz Festival, che ha portato sulla Rotonda del Lungomare di Taranto artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabio Concato e Stefano Bollani, e dulcis in fundo, Joe Barbieri che si è esibito all’alba sul Mar Piccolo di Taranto, un luogo di rara bellezza che andrebbe valorizzato sia dal punto di vista naturalistico che ambientalistico. Nella certezza che arte, musica, teatro e sport possono e devono accompagnare i processi di rigenerazione urbana, di riscoperta delle periferie, di nascita di luoghi di incontro e confronto non convenzionali, Formare Puglia aps è stato partner della Rassegna Bagni Venere, organizzata da Mercato Nuovo a Porta Napoli, rione che attraverso una adeguata riqualificazione può e deve diventare fucina di iniziative che trovano spazio nei capannoni e nei locali presenti da trasformare in contenitori multiculturali. Avendo sempre una particolare attenzione verso il sociale, Formare Puglia Aps ha sponsorizzato la mostra di Acquerelli & Fotografie di Michele Tursi e Matteo Dusconi, svoltasi allo Yachting Club, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’Ant di Taranto. Per ultimo, ma non ultimo, c’è anche la vicinanza allo sport nelle peculiarità di Formare Puglia che esprime questa sua vocazione con la partecipazione all’Associazione Taranto 25, di cui l’ente è tra i soci fondatori, attraverso la quale sono state sostenute discipline sportive quali Pallavolo, Basket, Baseball ed altri ancora, tutti sport che coinvolgono centinaia e centinaia di tarantini. Ma Formare Puglia non ha voluto trascurare un altro sport, quello più popolare, il Calcio, sponsorizzando la Squadra del Talsano, che giocherà nel nuovo impianto che l’Amministrazione Melucci ha di recente ristrutturato e reso fruibile a giovani e meno giovani che potranno esprimere il loro talento e coltivare la loro passione.