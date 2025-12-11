Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Con “Pierre e Jean” di Paolo Panaro e Roberto Petruzzelli, un duello psicologico a due voci sul capolavoro di Maupassant, si apre, giovedì 11 dicembre, QUARTA PARETE, la rassegna dedicata al teatro contemporaneo della 16esima Stagione del Teatro Comunale di Nardò (Le). È una sezione che esplora linguaggi decisamente nuovi della scena teatrale più attuale. Si parte con “Pierre e Jean”, dal romanzo di Guy de Maupassant: è il ritratto feroce di una famiglia borghese che, dietro l’apparente armonia, nasconde rivalità, ambiguità e desideri repressi. Due fratelli, una madre, una giovane vedova: vacanze al mare, gite, corteggiamenti. Ma l’arrivo di un’eredità incrina l’equilibrio e fa emergere sospetti, gelosie, rancori. In scena, due soli attori, Paolo Panaro e Roberto Petru, interpretano tutti i personaggi, maschili e femminili, in un continuo gioco di travestimenti e trasformazioni. La regia di Rosario Sparno e l’adattamento di Massimiliano Palmese reinventano il capolavoro di Maupassant in una partitura teatrale tesa e incalzante, dove ogni parola ferisce, ogni gesto divide. Un duello psicologico serrato, un affresco familiare che si fa specchio delle ipocrisie, dei sogni infranti e delle fragilità dell’animo umano. Una sfida a due voci, tra verità nascoste e desideri inconfessabili. Sipario ore 21

Ticket Quarta Parete da 18 a 8 euro con riduzione.

La Stagione del Teatro Comunale di Nardò (Le), frutto della collaborazione tra il Comune di Nardò e Puglia Culture con TerramMare Teatro, proseguirà poi con la rassegna “Piccoli sguardi” per bambini e famiglie. Domenica 14 dicembre alle ore 17 La favola di Peter di Principio Attivo Teatro/silviOmbre: racconta di un bambino e della sua ombra separati, in uno spettacolo visivo e poetico fatto di luce e meraviglia.

Peter ha una gemella: la sua ombra. Sono nati insieme, hanno giocato insieme, condiviso sogni e avventure. L’ombra aveva sempre nuove idee, nuovi mondi da inventare. Ma poi Peter è cresciuto, ha smesso di giocare, e l’ombra è rimasta lì, silenziosa, ad aspettare. Finché un giorno… si sono separati.

In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco danno vita a personaggi e universi immaginari. Uno spettacolo visivo e poetico, fatto di luce e meraviglia, che parla a tutte le età con il linguaggio magico delle ombre. Un gioco teatrale che fa sorridere, riflettere e sognare. Per riscoprire il valore dell’immaginazione, e il legame profondo con quella parte di noi che non ci lascia mai davvero.

Età consigliata dai 6 anni. Ticket 5 euro.

Drammaturgia e regia Giuseppe Semeraro. Con Silvio Gioia. Ombre di Anusc Castiglioni e Silvio Gioia. Musiche originali di Alessandro Pipino. Sonorizzazioni e montaggio audio di Vincenzo Dipierro.

La programmazione continua con l’appuntamento di sabato 21 dicembre, con il secondo appuntamento di Quarta Parete, questa volta in partenariato con Circonauta: Matteo Galbusera presenta Maicol Gatto – Musica per gli occhi, visual comedy che fonde comicità e musica elettronica in un universo surreale di corti circuiti e tastiere impazzite. Ticket Quarta Parete da 18 a 8 euro con riduzione.

Artista di fama internazionale, Galbusera ha collaborato con il Cirque du Soleil e numerose produzioni europee, distinguendosi come uno dei protagonisti più raffinati della comicità fisica contemporanea. Tra i suoi riconoscimenti figurano il Premio Vassalli con lo spettacolo The White Lord, il Premio Mercurdo per l’eccellenza nel teatro dell’assurdo, il Premio della Regione Piemonte per la valorizzazione delle arti di strada, la menzione speciale della giuria al Festival Razza Ridens per l’originalità, il Premio della critica al Festival di cabaret LoComix di San Marino e molti altri.

Ad aprire la serata, dalle ore 18:30 saranno le stradine del centro storico che ospiteranno la Parata del Circonauta e vari momenti di intrattenimento circense con il Grande Lebuski e Robertino Clown.

Inoltre, dal 12 al 14 dicembre 2025, Galbusera guiderà il workshop “Comicità e Potere — Il Ruolo del Clown”, organizzato da Circonauta in partenariato con Terrammare Teatro: un percorso che indaga come l’ironia possa incrinare l’autorità e come la figura del clown, fragile e sovversiva, diventi un dispositivo critico capace di smontare i codici del potere.

Attraverso giochi teatrali, improvvisazioni e dinamiche ispirate alla relazione Clown Bianco/Augusto, il laboratorio esplorerà temi come fallimento, manipolazione, leadership e ribaltamento del comando, mettendo in luce il potere politico della risata. Un appuntamento che conferma la visione di Circonauta: formazione di eccellenza, produzione culturale e radicamento territoriale. Iscrizioni e informazioni info@circonauta.it – www.circonauta.it.

Il Teatro Comunale di Nardò è in Corso Vittorio Emanuele II (centro storico).

Qui PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE TEATRALE 2025/26

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro e – solo appuntamenti di prosa – su www.vivaticket.com

Orari BIGLIETTERIA mercoledì 17:30/19:30 – sabato 10:30/12:30

TEL. 348.6722242 – 320.8949518

Tutti i dettagli su terrammareteatro.it