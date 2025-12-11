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2 Maggio 2026
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Btm Italia 2026: debutto per l’area turismo nautico, in collaborazione con Snim Puglia Bari, in programma a febbraio

11 Dicembre 2025
Grafica turismo nautico

Di seguito il comunicato:

BTM Italia 2026 debutta la nuova Area dedicata al Turismo Nautico, realizzata insieme a SNIM – Salone Nautico di Puglia, punto di riferimento per la nautica italiana e mediterranea.

Una piattaforma di confronto tra il mondo della nautica e quello del turismo, valorizzando competenze locali e promuovendo una visione innovativa e sostenibile dell’economia del mare.

L’area sarà articolata in diverse sezioni dedicate ai principali segmenti del settore:

 

– Charter personalizzabili

Sempre più richiesti, permettono di creare itinerari su misura e pacchetti esclusivi, ideali per un pubblico internazionale alla ricerca di esperienze autentiche.

 

– Taxi boat

Soluzioni di mobilità innovative per spostamenti rapidi e flessibili. Non semplici mezzi di trasporto, ma strumenti perfetti per costruire esperienze premium e ampliare collaborazioni con buyer nazionali e internazionali.

 

– Escursionismo via mare

Un modo immersivo e sostenibile per scoprire coste, isole e percorsi marittimi meno conosciuti. Un segmento in forte crescita che apre nuove prospettive commerciali per gli operatori.

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