Di seguito il comunicato.
Giovedì 11 dicembre 2026 alle 10.30 nella Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale “Armando Diaz” – 16° Circolo Didattico Ceglie in via Via V. Veneto 92/A a Bari Carbonara, verrà inaugurato un nuovo sportello del CAV Paola Labriola gestito dall’APS G.I.R.A.F.F.A.
Si tratta del quarto sportello gestito dal CAV Paola Labriola, dopo lo sportello in via Vico XII Modugno a Palese, quello presso la FIOM CGIL in via Messenape e lo sportello nella Casa delle Donne del Mediterraneo in Piazzetta Sant’Antonio, entrambi a Bari,
All’inaugurazione interverranno la presidente dell’APS G.I.R.A.F.F.A. Maria Pia Vigilante,
Valentina Romano direttrice del dipartimento welfare della Regione Puglia, Massimo Gambino Questore di Bari, il gen. Gianluca Trombetti comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, la dirigente dell’istituto “Armando Diaz” Olga Frate e la presidente del Municipio 4 Maria Chiara Addabbo.
Valentina Romano direttrice del dipartimento welfare della Regione Puglia, Massimo Gambino Questore di Bari, il gen. Gianluca Trombetti comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, la dirigente dell’istituto “Armando Diaz” Olga Frate e la presidente del Municipio 4 Maria Chiara Addabbo.