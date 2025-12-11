Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato all’accensione dell’albero di Natale all’aeroporto di Bari e alla premiazione dell’undici milionesimo passeggero, il signor Bruno Vanzan. Insieme a lei il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

Si è trattato di una festa a chiusura di un anno che ha visto crescere gli aeroporti pugliesi e di un quinquennio in cui la Regione Puglia ha stanziato cospicue risorse per incentivare il trasporto aereo, con tutte le positive ricadute in termini di turismo ed economia.

“I passeggeri e il numero di voli negli aeroporti pugliesi continuano a crescere, il turismo pugliese cresce e i nostri scali sono ormai un vero e proprio attrattore, non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo costruito in questi anni – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano, a latere dell’evento -. Ringrazio il presidente Vasile e tutta la squadra di Aeroporti di Puglia per il lavoro fatto e sono sicuro che il servizio offerto dagli aeroporti pugliesi sarà sempre più adeguato alle esigenze dei viaggiatori e sempre più all’avanguardia.”

“La Puglia si conferma come polo attrattivo per le sue bellezze ma anche per il comfort e la sicurezza che offrono i nostri aeroporti – ha detto l’assessore Ciliento -. Abbiamo investito tanto su tutti gli scali per ammodernare e qualificare le infrastrutture, e i risultati sono evidenti; inoltre si continua ad ampliare l’offerta dei collegamenti a beneficio di tutta la Puglia. Questi risultati sono stati ottenuti lavorando in rete: Regione, Aeroporti di Puglia e tutti gli altri soggetti coinvolti. Un lavoro di squadra che sicuramente continuerà con l’obiettivo garantire il diritto alla mobilità per tutti, di potenziare il trasporto aereo e di migliorare i collegamenti interni tra aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e luoghi di interesse culturale e turistico.”

“Il turismo è una risorsa preziosissima per la crescita del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese –. Grazie al lavoro della Regione e del management di Aeroporti di Puglia sullo scalo di Palese, in questi anni la città di Bari ha saputo farsi conoscere in tutto il mondo. Pochi giorni fa abbiamo superato i 2 milioni e 500 mila pernottamenti dall’inizio dell’anno, con un ulteriore incremento rispetto al 2024 che conferma il valore del percorso fin qui compiuto. La sfida che ci attende, tuttavia, è altrettanto complessa: questi fenomeni vanno governati affinché possano continuare a rappresentare un’opportunità e non una criticità per i territori e le comunità interessate. Diventa quindi fondamentale qualificare l’offerta turistica, ad esempio puntando sulla leva degli eventi culturali, e lavorare con decisione sulla destagionalizzazione. In questo senso, il protocollo d’intesa recentemente firmato tra Comune e Aeroporti di Puglia rappresenta la conferma di una volontà politica chiara e condivisa, orientata a rendere Bari una città sempre più accogliente e competitiva nell’ottica di un turismo che sia però sostenibile.”

“Anche un gesto semplice, quale può essere l’accensione del nostro Albero di Natale, si carica di significati ed emozioni quando rappresenta l’idea di comunità, di famiglia e di speranza condivisa con le quali affrontiamo il nostro impegno. Ancor di più in giornate come queste, quando festeggiamo un traguardo straordinario, gli 11 milioni di passeggeri. Lavoriamo con il grande senso di responsabilità per fare in modo che la Puglia sia connessa al mondo intero – ha commentato il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile -. Il 2025 è stato un anno di consolidamento, il 2026 sarà un anno di ulteriore, forte espansione, in cui avremo un volo al giorno sugli Stati Uniti con due grandi compagnie su due aeroporti differenti. Ora che la Puglia è ormai ben connessa a tutte le principali destinazioni europee, il nostro lavoro è finalizzato a espandere il network dei collegamenti ai grandi mercati intercontinentali e a far crescere il numero dei vettori, a vantaggio della concorrenza tra operatori. Maggiore concorrenza per essere sempre più competitivi e puntare a offrire biglietti a prezzi più bassi.”