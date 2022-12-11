In serata la trasferta dell’Happy Casa Brindisi a Trieste. La gara di chiusura della giornata di campionato per la pallacanestro maschile di serie A inizia alle 20,30.
Calcio serie B: il Bari si gode il suo centravanti semifinalista del mondiale ed in attesa di vedere fin dove arriverà Cheddira con il Marocco, si dedica alle partite del campionato. Oggi (ore 18) Bari-Modena.
Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Az Picerno-Virtus Francavilla Fontana, Latina-Audace Cerignola, Taranto-Monterosi Tuscia (ore 14,30); Avellino-Fidelis Andria, Monopoli-Pescara (ore 17,30). Domani alle 21 il posticipo Foggia-Catanzaro.
Serie D girone H: fra le gare odierne Afragolese-Città di Fasano, Casarano-Gladiator, Gravina in Puglia-Bitonto, Martina-Cavese, Nocerina-Molfetta (ore 14,30); Barletta-Matera, Brindisi-Nardò, Team Altamura-Puteolana (ore 15).