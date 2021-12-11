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Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento Protezione civile, previsioni meteo

11 Dicembre 2021
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta

Il primo con validità dalle 14 odierne per 24-30 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia settentrionale e adriatica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono” venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici, in attenuazione progressiva.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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