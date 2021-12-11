Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta
Il primo con validità dalle 14 odierne per 24-30 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia settentrionale e adriatica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono” venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici, in attenuazione progressiva.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.