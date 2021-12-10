Di seguito il comunicato:

BusForFun.com S.r.l., startup innovativa leader nazionale nel mondo degli eventi e del commuting, dopo l’aumento di capitale sottoscritto da FNM nel 2020 e l’acquisizione di BusRapido.com a settembre 2021, acquisisce gli asset di GoGoBus.it, accelerando ulteriormente lo sviluppo della mobilità on-demand.

GoGoBus.it sarà integrato nella piattaforma BusForFun.com con la possibilità di prenotare una più ampia scelta di pacchetti esperienziali e viaggi per raggiungere eventi tra cui concerti, parchi divertimento, eventi sportivi e destinazioni speciali in località di mare e montagna.

BusForFun.com ha fronteggiato l’emergenza Covid lanciando nuovi servizi di navette prenotabili online per aziende, scuole e altri enti diventando il riferimento sui trasporti casa–lavoro e casa-scuola; con questo altro progetto industriale si punta sempre più alla leadership tecnologica nel settore della mobilità condivisa e sostenibile, con lo sviluppo di soluzioni innovative capaci di rispondere alle nuove esigenze di mobilità delle Comunità #MAAC.

Davide Buscato (Founder): “Siamo orgogliosi di questo passo per BusForFun verso il futuro della mobilità. Inizia oggi un nuovo viaggio di fiducia durante la più grande crisi mai verificatasi“.

Luca Campanile (Founder): “Questa acquisizione sviluppa il nostro progetto di mobilità innovativo, on-demand, inclusivo e sostenibile”.