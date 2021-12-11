La strada commerciale più importante della Puglia a due settimane dal Natale. Molta gente in strada in via Sparano, senza l’obbligo di mascherine. Rispetto delle prescrizioni anti corona virus nei negozi e nei locali.
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