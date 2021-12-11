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Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
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Bari, via Sparano Affollato sabato sera

11 Dicembre 2021
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La strada commerciale più importante della Puglia a due settimane dal Natale. Molta gente in strada in via Sparano, senza l’obbligo di mascherine. Rispetto delle prescrizioni anti corona virus nei negozi  e nei locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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