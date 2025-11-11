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4 Maggio 2026
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Pugliapromozione: commissario designato Luca Scandale Giunta regionale

11 Novembre 2025
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Di seguito la comunicazione della Regione Puglia:

La giunta regionale ieri ha designato quale commissario dell’agenzia Aret-PugliaPromozione il dott Luca Scandale per un periodo di sei mesi.

 

 

 

 


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