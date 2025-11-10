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Castrì di Lecce: oggi un nuovo appuntamento di “Un altro genere di storie” Rassegna per bambini

11 Novembre 2025
un altro genere di storie1

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Martedì 11 e 18 novembre i prossimi appuntamenti della mini rassegna “Un altro genere di storie“, che mette in programma laboratori e incontri pensati per bambini da 0 a 10 anni e le loro famiglie, italiane e migranti, a Castri di Lecce, a cura di Terzo Millennio-Laboratorio di umana solidarietà ets.

L’obiettivo è chiaro: contrastare e decostruire gli stereotipi di genere fin dall’infanzia. Lo strumento sono le storie, la lettura e l’ascolto condiviso.

Nella Ludoteca La Freccia Azzurra, dalle 17 alle 19, le attività di lettura di albi illustrati e fiabe saranno guidate da Roberta Marsano e Martina Calò insieme alla cantautrice Adriana Polo, che trasformerà in musica le emozioni legate alle parole e alle culture. Le storie più amate dai bambini saranno, inoltre, tradotte in più lingue, come arabo, inglese, francese, urdu, e rese accessibili attraverso un QR code per abbattere ogni barriera linguistica e rendere più efficace la condivisione.

L’evento è organizzato da Terzo Millennio in collaborazione con Cooperativa L’Arcobaleno, Anyway Access Salento, L’Albero delle parole e il Comune di Castri di Lecce, con il contributo del Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la parità – 3^ edizione”.

La rassegna si chiude a fine novembre (data in via di definizione) con un evento conclusivo che ha in programma la presentazione delle traduzioni e lo spettacolo “Per pura gioia” con la Cuspide Malva, gruppo di ricerca sonora e poetica composto da quattro artiste, Francesca Greco, Iula A. Marzulli, Manuela Mastria e Adriana Polo, che recuperano antiche ballate europee in chiave contemporanea.

‘Un altro genere di storie’ rappresenta una possibilità dolce e creativa di relazione genitori-figli e tra pari ed è anche un’occasione per la comunità di approfondire tematiche attuali, come quelle legate agli stereotipi e pregiudizi di genere, attraverso linguaggi nuovi e plurimi“, commenta Elisa Latino, psicologa e psicoterapeuta e Gender City Manager del comune di Castri, “La lettura, l’ascolto reciproco e la musica in un format di gruppo sollecitano i sensi e invitano alla scoperta reciproca in una forma che non necessariamente presuppone la parola. Il laboratorio sarà un momento, inoltre, di incontro e di scambio tra lingue e culture differenti. Gli albi illustrati utilizzati per le letture condivise, saranno poi tradotti in varie lingue al fine di allargare l’accessibilità alle proposte culturali a tutte e tutti i membri della comunità, indipendentemente dalla propria origine e provenienza. ‘Un altro genere di storie’, quindi, potrà rappresentare un piccolo e gentile modo di fare comunità attraverso la comunità”.

 

La partecipazione è gratuita. Prenotazione gradita ma non obbligatoria.

(Info e prenotazioni: 349/1196009).


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