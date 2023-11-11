Elio Sannicandro ha risposto ieri alle domande del giudice per le indagini preliminari. Ha detto con chiarezza di non avere mai ricevuto soldi né promesse di denaro. Sannicandro, ex dirigente Asset Puglia, è stato interdetto per un anno nell’ambito dell’operazione che ha portato nei giorni scorsi ad arresti ed altre misure cautelari per ipotesi di manipolazione di bandi ad evidenza pubblica. L’avvocato Michele Laforgia, legale di Elio Sannicandro, ha detto che sarà presentata istanza di revoca dell’interdizione.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice gli imprenditori di Lucera, padre (in carcere) e figlia (ai domiciliari) arrestati.