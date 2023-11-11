Zone di Toscana, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia oggi in allerta gialla. immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia.
Specificamente, il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “precipitazioni isolate, localmente a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.