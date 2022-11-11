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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Foggia, ventitre anni fa: crollo del palazzo di viale Giotto, morirono 67 persone La notte dell'11 novembre 1999

11 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“L’11 novembre 1999 è il giorno in cui i foggiani si riconobbero e si riscoprirono comunità: è questo il senso del ricordo che, da 23 anni, si rinnova dentro il profondo fossato scavato nel cimitero di Foggia, sacrario delle 67 donne, uomini, ragazze e bambini che persero la vita nel crollo di Viale Giotto”. È il commento del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha partecipato stamattina, nel Cimitero di Foggia, alla deposizione di una corona di fiori insieme a tutte le autorità civili e militari, al presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime Mimmo Caldarulo e alcuni familiari di persone morte nel crollo di un edificio di 6 piani, avvenuto alle ore 3 e 12 minuti prima dell’alba di un tragico giovedì 11 novembre 1999.
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