Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:



Prime novità per la Summer 2022 di Aeroporti di Puglia. A partire da fine marzo 2022, infatti, Ryanair attiverà due nuovi voli, da Brindisi per Stoccolma e da Bari per Billund. Due le frequenze settimanali previste per entrambi i collegamenti:

Da A Partenza Frequenza Stoccolma Brindisi 16.15 Giovedì Stoccolma Brindisi 16.45 Domenica Brindisi Stoccolma 19.50 Giovedì Brindisi Stoccolma 20.20 Domenica Billund Bari 9.35 Venerdì Billund Bari 13.45 Lunedì Bari Billund 12.00 Venerdì Bari Billund 16.10 Lunedì

Soddisfazione per l’annuncio è stata espressa dal Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Il mercato scandinavo – ha dichiarato Vasile – rappresenta una delle più importanti direttrici di sviluppo individuate nel Piano Strategico licenziato da Aeroporti di Puglia. Una scelta confermata anche in sede di revisione dello stesso alla luce delle conseguenze determinate dalla pandemia. Per questo la decisione condivisa con Ryanair di rilanciare il collegamento da Brindisi per Stoccolma e aprire la destinazione Billund da Bari – ha continuato – favorirà l’ulteriore crescita dell’incoming turistico da mercati in forte espansione e che guardano alla destinazione Puglia con grande interesse. Maggiori destinazioni collegate, incremento delle frequenze e consolidamento della presenza dei principali vettori – ha concluso il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia – sono condizione irrinunciabile per favorire la ripresa e migliorare l’accessibilità incoming a un territorio che in questi anni si è affermato, con pieno merito, quale riconosciuto brand di livello internazionale”.