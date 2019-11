Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ratifica il progetto definitivo presentato dalla compagine Rivabella srl,sede legale Gallipoli. Il finanziamento pubblico concedibile è pari a 6.254.549,63 euro stante l’investimento complessivo di 13.898.999,17 euro e relativa occupazione di 22 persone.

Denaro per fare?Realizzare,tramite ristrutturazione di un immobile,albergo a 4 stelle dotato di 122 camere,378 posti letto,ristorante,zone verdi,parco giochi,sala congressi.

Iniziativa che favorirà lo sviluppo economico e reddituale del territorio,creando benefici nell’indotto sia in termini di acquisto di beni sia in ricadute lavorative. Si punta alla destagionalizzazione grazie alle condizioni climatiche tipiche della zona che permettono l’apertura di sette mesi,aprile-ottobre, all’anno. Calcolato un tasso di presenze nelle camere del 60% equamente distribuito tra “…servizio di mezza pensione e pensione completa”.

Amministratore unico di Rivabella srl,costituita nel 2017, è il signor Marco De Marco. Capitale sociale euro 10.000,00,versati 2.500,00. Gli azionisti sono Gigama Industriali Service 24,50%,Marco De Marco 24,50% e Edilcostruzioni srl 51%.Quest’ultima,controllante di Rivabella srl, ha un patrimonio netto di 6.139.939,00 euro,4 milioni euro di capitale,l’esercizio del 2017 ha prodotto un utile di 456.446,00 euro.

Le società collegate e/o associate a Edilcostruzioni risultano essere Delta Immobiliare Holding srl,Est Hotel srl,Delta Com srl,MGG srl e Delta Sea srl.

Per quanto riguarda il Piano finanziario si contano 4.250.000,00 euro deliberati da Mediocredito Italiano spa e mezzi propri nella misura di 3.593.070,65 euro.

Frutti d’intrapresa significativi sono previsti già dal 2022 con entrata a regime della struttura turistico-alberghiera.