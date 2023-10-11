Di seguito il comunicato:



In data 13 ottobre p.v. presso la sala convegni dell’I.T.S. Logistica Puglia, sito a Taranto in piazza Immacolata, 10, dalle ore 08:30 alle ore 14:30, I.S.P.A. Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione (Ente di formazione accreditato), presenterà il Job Day dal titolo: “Il ruolo delle professioni tecniche per un paese più sicuro”, all’interno del Progetto R.J.O. – Rete Jonica per l’Orientamento in seno all’Avviso Punti Cardinali.

Il tema proposto è serio e delicato; Taranto ci è sembrata la location ideale per realizzarlo.

Alla presenza di relatori di altissimo livello, cercheremo di proporre una disamina sui seguenti temi:

 La polizia del mare – Comparto della sicurezza del mare: Fonti normative e D.M. del 15/08/2017;

 Sicurezza e robotica: l’uso della robotica nella sicurezza e nella difesa delle infrastrutture portuali e costiere;

 Il controllo delle frontiere esterne e repressione dei traffici illeciti;

 Il fenomeno del contrabbando intra-ispettivo ed extra-ispettivo;

 Il contrasto alle contraffazioni e alle importazioni illegali;

 L’immigrazione clandestina.