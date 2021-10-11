Alle 13,33 il sisma. Epicentro a Campomaggiore, nel potentino. Terremoto di magnitudo 3,4 avvertito anche a Bari ed altri centri come Gravina in Puglia.
(immagine: fonte ingv.it)
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