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Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
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Terremoto di magnitudo 3,4 in Basilicata, avvertito anche in Puglia Scossa registrata alle 13,33

11 Ottobre 2021
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Alle 13,33 il sisma. Epicentro a Campomaggiore, nel potentino. Terremoto di magnitudo 3,4 avvertito anche a Bari ed altri centri come Gravina in Puglia.

(immagine: fonte ingv.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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