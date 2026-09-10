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11 Settembre 2026
L’11 settembre che cambiò il mondo, vencinque anni fa Torri Gemelle. Venti anni prima l'uccisione di Salvador Allende

Testimoni di Geova: campagna mondiale, iniziative anche in Puglia e Basilicata A settembre

11 Settembre 2026
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Stralcio del comunicato diffuso dai testimoni di Geova:

A settembre oltre 9 milioni di Testimoni di Geova in tutto il mondo prenderanno parte a una campagna mondiale che punta a promuovere speranza e benessere attraverso un corso biblico interattivo e gratuito. L’iniziativa mette in evidenza la dimensione pratica dei consigli contenuti nella Bibbia e il loro impatto nella vita quotidiana. In Puglia parteciperanno circa 21.000 volontari.

“Gli insegnamenti della Bibbia continuano a dimostrarsi una guida pratica per la vita di tutti i giorni, aiutando le persone ad affrontare le difficoltà, rafforzare le relazioni e, in molti casi, perfino salvare il proprio matrimonio”, ha detto Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova della Puglia e Basilicata. “Per questo vogliamo dare a tutti l’opportunità di valutarne personalmente i benefici”.

Durante la campagna, i Testimoni distribuiranno l’opuscolo “Puoi vivere felice per sempre”, un percorso in tre lezioni, che presenta in modo semplice princìpi biblici attraverso illustrazioni, video e domande di approfondimento. L’iniziativa culminerà con un discorso speciale dal tema: “Come può aiutarti la Bibbia?”, che si terrà in tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova nel mondo. L’ingresso è libero e gratuito.

Per saperne di più sul corso interattivo gratuito, visita jw.org > Cosa dice la Bibbia > Corso biblico. Per informazioni sul discorso speciale, visita jw.org > Chi siamo > Adunanze > Trova l’indirizzo più vicino


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