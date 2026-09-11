Ieri anche due donne morte, in Friuli-Venezia Giulia e Toscana, oltre a danni vari e notevoli. Il maltempo si è fatto pesantemente sentire al centronord e in queste ore si affaccia anche al meridione con l’allerta che riguarda anche Abruzzo, Molise e Campania. La Puglia per la mattinata non è in allerta, gli sviluppi delle prossime ore daranno luogo verosimilmente a cambiamenti. In quanto al caldo, fra le 27 città campione in tutta Italia annoverate nel bollettino del ministero della Salute è in codice giallo oggi solo Bari. Tutte le altre in verde. Domani, insieme alle altre, sarà in codice verde anche il capoluogo della Puglia.

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile, licenza di pubblicazione CC-BY-SA)