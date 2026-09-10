Di seguito il comunicato:

La ricerca esce dai laboratori e incontra cittadini, famiglie e giovani nel cuore di Castellana Grotte. Venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Nicola e Costa, l’IRCCS “Saverio De Bellis” promuove “La notte dei ricercatori – Celebriamo il futuro”, una serata aperta al pubblico per avvicinare la comunità al mondo della scienza attraverso esperienze, dimostrazioni e momenti di divulgazione.

Per una sera la piazza si trasformerà in un vero e proprio “Villaggio della Scienza”, con oltre 25 laboratori e postazioni interattive, giochi scientifici, installazioni immersive, attività divulgative, osservazioni al microscopio, spettacoli e musica. Un percorso pensato per raccontare la ricerca in modo accessibile e coinvolgente, permettendo ai visitatori di conoscere da vicino chi ogni giorno lavora nei laboratori e nei centri di ricerca.

Ampio spazio sarà dedicato alle attività della ricerca scientifica dell’IRCCS De Bellis, con ricercatori e professionisti dell’Istituto impegnati in numerose postazioni dedicate, tra gli altri temi, alla microbiologia, ai modelli cellulari 3D, alla ricerca clinica, all’anatomia patologica, oncologia medica, alla genetica medica, alla medicina personalizzata, alla biochimica nutrizionale e ai disturbi funzionali gastrointestinali. Tra le esperienze più coinvolgenti anche il colon gonfiabile, un’installazione immersiva che permetterà ai visitatori di entrare simbolicamente all’interno del corpo umano e conoscere più da vicino uno degli organi centrali per la ricerca dell’Istituto.

Il Villaggio nasce infatti come uno spazio diffuso di confronto e partecipazione, con il coinvolgimento, accanto al De Bellis, di università, enti di ricerca, associazioni e realtà impegnate nella divulgazione e nella salute. Tra le aree previste figurano “La salute del futuro”, “Prevenire è una scelta”, “La medicina del futuro”, “La scienza prende forma”, “Il futuro è nei materiali”, “La scienza diventa gioco”, “Un viaggio nel microbiota” e “Dentro il corpo umano”.

La serata, condotta da Antonio Stornaiolo, si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà la partecipazione del Direttore Scientifico dell’IRCCS De Bellis, prof. Gianluigi Giannelli, che coordinerà l’evento, e del Direttore Generale, Michelangelo Armenise. Saranno presenti inoltre Ubaldo Pagano, Consigliere regionale della Regione Puglia, e il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, insieme alla presidente del Comitato Puglia della Fondazione AIRC Lucia Forte e alla presidente KirArt ETS Maria Bonfiglio. L’iniziativa vuole accorciare la distanza tra ricerca e cittadini, mostrando non soltanto i risultati della scienza, ma anche il lavoro, le competenze e le persone che ne rendono possibile ogni giorno il progresso. Un’occasione per scoprire come ciò che nasce oggi in un laboratorio possa contribuire a costruire la prevenzione, la diagnosi e le cure di domani.

L’ingresso è libero. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre, dalle ore 18.00, in Piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte.