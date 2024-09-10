Di seguito il comunicato:



Il Negroamaro rappresenta da sempre l’emblema del Salento, diventando il motore del suo rinascimento enologico grazie alla determinazione di una nuova generazione di viticoltori dalle eccellenti capacità imprenditoriali, insieme ad enologi e tecnici che hanno ridato prestigio e identità a un intero territorio.

L’evento “Negroamaro Masterclass” nasce con l’obiettivo di celebrare questo nobile vitigno e le terre che lo ospitano, valorizzandolo all’interno di una delle aree più vocate alla sua produzione, Guagnano.

La manifestazione si terrà il 21 settembre 2024 nella incantevole Piazza Maria Santissima del Rosario di Guagnano, organizzata dall’Associazione Terre del Negroamaro APS che ha fortemente voluto affidare il coordinamento tecnico a Davide Gangi, CEO e Founder di Vinoway Italia s.r.l., già noto alla cittadina per il suo ruolo di Direttore Tecnico del Premio

Terre del Negroamaro 2018-2019, riscontrando un notevole successo con il nuovo format da lui ideato che verrà riproposto per questa prima edizione di Negroamaro Masterclass.

Alle 20:00, i riflettori si accenderanno sul palco allestito in Piazza Madonna del Rosario per un interessante talk dal titolo “La Crisi del Vino Rosso: indagini e prospettive”, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore:

 Saluti da remoto di Riccardo Cotarella, Presidente Mondiale degli Enologi

 Alessandro Rossi, Wine Manager Partesa for Wine

 Christian Scrinzi, Direttore Generale Collis Veneto Wine Group

 Cosimo Durante, Presidente GAL Terra d’Arneo

 Damiano Reale, Presidente Consorzio di Tutela Vini D.O.P. Salice Salentino

 Davide Gangi, Vinoway Italia (moderatore)

 Luca Grippo, Giornalista Wine & Food & EVO

 Massimo Tripaldi, Vice Presidente Nazionale Assoenologi

 Novella Pastorelli, Presidente Unione Consorzi Tutela Vini Puglia

Successivamente, si terrà una Masterclass guidata da Alessandro Rossi, Davide Gangi, Luca Grippo e Antonio Scatigna, in cui verranno degustate 20 etichette delle aziende partecipanti, protagoniste della serata: Candido, Cantele, Cantina Cooperativa Salice Salentino, Cantina di Guagnano, Cantina Moros,

Cantina San Pancrazio, Cantine Cosimo Taurino, Cantine Due Palme, Cantine Leuci, Cantine Paolo Leo, Cantine San Donaci, Cantine Serio, Castello Monaci, Feudi di Guagnano, La Scacchiera, Le Vigne di Sammarco, Leone de Castris, Masseria Li Veli, Pezzuto Luigi, Vallone.

In Piazza saranno allestiti anche dei banchi d’assaggio dove sarà possibile degustare 5 vini a scelta. Ad ogni partecipante verranno forniti calice e pettorina porta calice.

A conclusione della serata, il Concerto-Racconto del progetto “VICOLI” offrirà un’esibizione emozionante, con la voce di Debora Iannotta accompagnata dalle melodie di Lino Pariota al pianoforte, Paki Palmieri alla batteria e percussioni e Andrea Gallo al contrabbasso.

“Negroamaro Masterclass” mira a promuovere la crescita del territorio delle Terre del Negroamaro, dei suoi produttori e dei suoi straordinari vini, autentici simboli e orgoglio di questa terra.

Danilo Verdoscia, Presidente pro tempore dell’Associazione di Promozione Sociale Terre del Negroamaro, ha così dichiarato: “L’Associazione è nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio di Guagnano e delle Terre del Negroamaro, attraverso iniziative culturali, di informazione, formazione e degustazione. Abbiamo voluto fortemente il supporto

e la direzione tecnica di un illustre professionista stimato e legato a Guagnano, Davide Gangi di Vinoway Italia, noto per i successi che sta ottenendo a livello nazionale. Siamo certi che

questa collaborazione si estenderà oltre questa manifestazione”.

Per informazioni ed acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale della

manifestazione: www.negroamaromasterclass.i