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30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Americano bloccato in grotta in Turchia ad un chilometro di profondità sei giorni fa: anche speleologi pugliesi ancora impegnati nel recupero Oggi 83 soccorritori nella zona sotterranea

11 Settembre 2023
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Di seguito dal soccorso alpino della Puglia:

*Aggiornamento dalla Turchia: team italiano nuovamente operativo per il trasporto della barella verso l’uscita*

La seconda squadra italiana è in grotta da questa mattina e ha preso in carico la barella ad una quota di -250 metri di profondità. Il recupero procede in modo fluido e costante e i tecnici del CNSAS lavoreranno all’interno fino a stasera, poi riceveranno il cambio da un altro team di soccorso internazionale. Lo speleologo statunitense – continuamente monitorato e assistito dai sanitari – è collaborativo, il che contribuisce ad agevolare le operazioni di recupero.

Al momento all’interno della grotta sono presenti 83 soccorritori provenienti da diverse nazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 


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