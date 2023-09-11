Di seguito dal soccorso alpino della Puglia:



*Aggiornamento dalla Turchia: team italiano nuovamente operativo per il trasporto della barella verso l’uscita*

La seconda squadra italiana è in grotta da questa mattina e ha preso in carico la barella ad una quota di -250 metri di profondità. Il recupero procede in modo fluido e costante e i tecnici del CNSAS lavoreranno all’interno fino a stasera, poi riceveranno il cambio da un altro team di soccorso internazionale. Lo speleologo statunitense – continuamente monitorato e assistito dai sanitari – è collaborativo, il che contribuisce ad agevolare le operazioni di recupero.

Al momento all’interno della grotta sono presenti 83 soccorritori provenienti da diverse nazioni.