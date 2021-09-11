Di Martino Abbracciavento:



È stata fissata per lunedì 20 settembre, la data per la riapertura delle scuole presenti sul territorio regionale pugliese. L’avvio del prossimo anno scolastico 2021-2022 segna il ritorno in presenza di migliaia di studenti e studentesse della Puglia che potranno tornare a studiare sui loro banchi di scuola, anche grazie alla campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca nella fascia 12-19 anni.

Si avverte però una situazione poco chiara per quanto riguarda il turno unico o i doppi turni e il potenziamento dei mezzi di trasporto, e a tal proposito non mancano proposte e polemiche.

Per la provincia di Bari in programma, su proposta del Prefetto Bellomo, un “documento operativo” che prevederà la possibilità di una differenziazione di inizio lezioni con il doppio turno in ingresso ed in uscita: uno alle ore 8 che interesserà il 75% della popolazione scolastica di ogni istituto e il restante 25% alle ore 9.40.

Nella provincia di Taranto il Prefetto ha convocato un tavolo tecnico. La pianificazione dovrebbe prevedere doppio ingresso uno alle 7.50 e uno alle 9.30 ed ore da 50 minuti per gli istituti superiori.

Per le province di Foggia, Brindisi e Lecce si va verso un turno unico con il potenziamento dei mezzi di trasporto.

In merito a questa situazione sono intervenuti diversi sindacati, Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, fa sapere che: “Sarebbe previsto l’ingresso del 25% degli alunni alle ore 9.40, mentre il 75% alle ore 8. Decisione che non ci vede concordi e che creerebbe enormi problemi organizzativi alle famiglie e agli istituti pugliesi, sui quali come si scaricano i problemi che le istituzioni locali e la politica avrebbero dovuto affrontare tempo fa, dimostrando scarsa capacità di programmazione. Dopo quasi due anni di pandemia e tante riunioni, questo è il risultato, che valuteremmo scolasticamente come bocciatura senza appelli”; in merito al tavolo di lavoro tenutosi presso la Prefettura di Bari, Flc Cgil Puglia con una nota afferma che: “La riunione si è svolta senza il coinvolgimento e la partecipazione delle scuole e delle organizzazioni sindacali. E questa assenza si è avvertita negli esiti affatto esaltanti dell’incontro. Quella del doppio orario di ingresso è una scelta che crea, anche a fronte dell’esiguità della percentuale sul secondo turno, più problemi di quanti intenda risolverne”.

Ad intervenire sul tema dei trasporti, è l’Associazione Nazionale Presidi di Puglia, che tramite il presidente Roberto Romito, fa sapere che: “L’immobilismo dei trasporti: questo ossimoro può compendiare efficacemente la vicenda (ancora non del tutto conclusa, in verità) riguardante gli orari dei servizi di trasporto pubblico utilizzati dagli studenti delle scuole superiori della nostra regione per raggiungere le rispettive sedi scolastiche”. E continua: “Le province pugliesi, infatti, sono andate in ordine sparso a questo appuntamento con i prefetti e le aziende: laddove, però, c’è stata una maggiore attenzione ai problemi degli studenti e delle scuole il turno d’ingresso sarà unico, come a Foggia e a Lecce; quest’ultima è stata l’unica prefettura, a quanto si sa, ad aver convocato formalmente al tavolo una rappresentanza i dirigenti scolastici in quanto tali. Ce ne rallegriamo, almeno per queste province, e crediamo di non essere estranei al conseguimento di questo risultato. Nel contempo, in attesa di sapere qualcosa di più preciso per quanto riguarda la BAT, non possiamo però nascondere la nostra amarezza conseguente ad alcune semplici osservazioni, molte delle quali andiamo evidenziando da mesi”.

Le attività didattiche per le scuole statali e paritarie termineranno il 9 giugno 2022; il termine per l’attività educativa nelle scuole d’infanzia è fissato per il 30 giugno 2022.