Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia.
Dati del giorno: 11 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 46
Provincia di Bat: 33
Provincia di Brindisi: 37
Provincia di Foggia: 32
Provincia di Lecce: 45
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 6
3.725
Persone attualmente positive
182
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.847
Provincia di Bat: 27.850
Provincia di Brindisi: 21.067
Provincia di Foggia: 46.791
Provincia di Lecce: 30.350
Provincia di Taranto: 40.530
Residenti fuori regione: 974
Provincia in definizione: 458