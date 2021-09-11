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Puglia: 265867 positivi a test corona virus, incremento di 222 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia.

Dati del giorno: 11 settembre 2021

222

Nuovi casi

16.343

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 46
Provincia di Bat: 33
Provincia di Brindisi: 37
Provincia di Foggia: 32
Provincia di Lecce: 45
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 6
3.725

Persone attualmente positive

182

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

265.867

Casi totali

3.435.097

Test eseguiti

255.395

Persone guarite

6.747

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.847
Provincia di Bat: 27.850
Provincia di Brindisi: 21.067
Provincia di Foggia: 46.791
Provincia di Lecce: 30.350
Provincia di Taranto: 40.530
Residenti fuori regione: 974
Provincia in definizione: 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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