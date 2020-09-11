Il ministro della Salute è in Puglia da ieri per la campagna elettorale a sostegno di Michele Emiliano. Ha parlato della Puglia che grazie all’opera dell’amministrazione regionale uscente ha concluso il piano di rientro in tema di sanità e che dunque ha prospettive diverse e migliori sin nell’immediato. Ha detto, a margine di un convegno a Bari, che in quanto all’emergenza corona virus vede “la luce in fondo al tunnel”. Roberto Speranza dice infatti di attendersi “importanti novità” entro pochi mesi dal mondo scientifico.

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