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Rt: Puglia 1,21 Indice di trasmissibilità corona virus

11 Settembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Ulteriore incremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.21 (sette giorni fa era 1.08) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Abruzzo (1.02), Trento (1.58), Sardegna (1.41), Liguria (1.13) e Friuli Venezia Giulia (1.02). L’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute sottolineano che i casi sono in aumento in tutto il Paese per la sesta settimana di fila con 2.280 focolai attivi (691 nuovi) e parlano di «un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia. «In Italia, come in Europa, si è verificata durante l’estate una transizione epidemiologica dell’epidemia da Sars-CoV-­2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione- comunicano Iss e ministero della Salute-. Tuttavia, nelle ultime due settimane l’età mediana dei casi diagnosticati sta di nuovo aumentando ed è di circa 35 anni».


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