Al link di seguito il videomessaggio di Michele Marraffa, candidato al consiglio regionale della Puglia nella circoscrizione di Taranto:
https://www.facebook.com/michelemarraffa57/videos/929710697439096/
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